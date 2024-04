Schweres Erdbeben vor Taiwan

Das stärkste Erdbeben in Taiwan seit 25 Jahren hat die ostasiatische Inselrepublik erschüttert und Schäden an zahlreichen Gebäuden verursacht. Nach offiziellen Angaben sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen und fast 60 verletzt worden.

Die taiwanischen und japanischen Behörden gaben nach den Erdstößen am Morgen Tsunamiwarnungen aus.

