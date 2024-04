Schweres Erdbeben in Taiwan: zwei Deutsche aus Tunnel befreit

Mindestens neun Menschen sind beim stärksten Erdbeben seit 25 Jahren auf Taiwan ums Leben gekommen. Wie die nationale Feuerwehr-Behörde am Mittwoch mitteilte, wurden zudem mindestens 940 Menschen verletzt. Insgesamt sprach die Behörde Stand Mittag (Ortszeit) von mehr als 900 Unfällen verschiedenster Art. Wie die nationale Feuerwehr-Behörde am Mittwochnachmittag (Ortszeit) mitteilte, waren 127 Personen in Tunneln oder Gebäuden eingeschlossen.

Zwei in einem Tunnel eingeschlossene Deutsche sind laut taiwanischer Feuerwehr-Behörde mittlerweile befreit worden. Zum Zustand der beiden machten die Behörden zunächst keine Angaben. Das Beben trat am Morgen wenige Kilometer vor der Ostküste Taiwans auf

