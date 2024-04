Schwere Erdbeben wie zuletzt in Taiwan sind in der Region keine Seltenheit. Wo treten die meisten Erdbeben auf und was bedeuten die Messwerte? Taiwan ist von dem schwersten Erdbeben seit 25 Jahren erschüttert worden. Die Behörden sprechen von mindestens neun Toten und mehr als 800 Verletzten, viele werden noch vermisst.Auf der Erde herrscht ein ständiges Kräftemessen. Sieben große Kontinentalplatten und rund 50 kleinere Platten bilden die Erdkruste.

Die Platten sind durch flüssiges Magma im Inneren der Erde immer in Bewegung. Durch Reibung, Verkantungen oder Zusammenstöße entstehen Kräfte, die immer wieder zu Katastrophen wieWann und mit welcher Stärke Beben auftreten, gilt als kaum vorhersehbar. Dort, wo die Platten aneinandergrenzen, verlaufen die Zonen, in denen die Beben häufiger auftreten. Die meisten Erdbeben ereignen sich entlang des sogenannten "pazifischen Feuerrings

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



ZDFheute / 🏆 9. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Stärkstes Erdbeben Erdbeben seit 25 Jahren in Taiwan: Vier ToteTaiwan liegt in einem erdbebengefährdeten Gebiet. Nun wird die Insel erneut erschüttert – so heftig wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Das Ausmaß der Schäden wird immer ersichtlicher.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Schweres Erdbeben in Taiwan: Vier ToteTaiwan liegt in einem erdbebengefährdeten Gebiet. Nun wird die Insel erneut erschüttert – so heftig wie lange nicht mehr. Das Ausmaß der Schäden war noch nicht absehbar.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Schweres Erdbeben vor TaiwanIn Hualien im Osten Taiwans sind Gebäude teilweise eingestürzt.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Schweres Erdbeben trifft Taiwan: Tsunami-Warnung für JapanNahe Taiwan hat sich ein schweres Erdbeben ereignet. Es gebe eine Tsunami-Warnung für südliche japanische Inseln, teilte die japanische Meteorologie-Behörde mit.

Herkunft: ZDFheute - 🏆 9. / 74 Weiterlesen »

Schweres Erdbeben erschüttert Osten von Taiwan - Tsunami-Warnungen in mehreren LändernEin schweres Erdbeben hat am Mittwochmorgen (Ortszeit) den Osten Taiwans erschüttert und Tsunami-Warnungen für die selbstverwaltete Insel sowie Teile Südj...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Schweres Erdbeben erschüttert TaiwanTaiwan wurde erneut von einem schweren Erdbeben getroffen, das Erinnerungen an ein Beben vor 25 Jahren weckt. Gebäude wurden beschädigt und Tsunamiwarnungen wurden ausgegeben.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »