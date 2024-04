Schwerer Verkehrsunfall in Herford

Am Dienstagnachmittag, 2. April, ist es um 14.05 Uhr in Herford auf der B61 in Höhe der Kreuzung zur Werrestraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein 60-jähriger Fahrer eines KTM-Motorrads schwerst verletzt. Laut Angaben der Polizei ist ein 27-jähriger Fahrer eines Smart Fortwo aus Hiddenhausen dem Motorradfahrer von hinten aufgefahren, als dieser auf der B61 von McDonalds Richtung Löhne fahrend an einer Ampel gebremst hat, als diese von Grün auf Gelb gesprungen ist.

Dies hat der Fahrer des Smarts offenbar übersehen und ist dem 60-Jährigen von hinten aufgefahren. Der Fahrer wurde bei dem Aufprall schwerst verletzt. Im Moment kämpfen die Rettungswagen um das Leben des Unfallopfers. In Begleitung des Unfallopfers war auch dessen Sohn, der den Vater mit einem weiteren Motorrad begleitet hat. Dieser wird aktuell von der Notfallseelsorge betreut. Ein Rettungshubschrauber ist bereits vor Ort. Ein Team der Verkehrsunfallaufnahme ist vor Or

