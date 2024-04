Schwerer Verkehrsunfall auf der B306 zwischen Siegsdorf und Traunstein

Am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, kam es erneut zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B306 - auf der sogenannten Blaue-Wand-Straße - zwischen Siegsdorf und Traunstein. Ersten Informationen nach war ein mit drei Personen, darunter zwei Kinder, besetzter Mercedes aus Richtung Siegsdorf kommend in Fahrtrichtung Traunstein unterwegs.

Der Mercedes geriet demnach in einer leichten Rechtskurve langsam, aber stetig, immer weiter auf die Gegenfahrbahn und prallte dort schließlich mit einem entgegenkommenden Ford, der mit zwei Personen besetzt war, frontal zusammen.Mindestens zwei Personen, darunter offenbar auch ein Kind aus dem Mercedes, wurden wohl schwer verletzt. Auch die Beifahrerin aus dem Ford soll schwere Verletzungen erlitten haben. Diese drei Verletzten wurden in die Krankenhäuser nach Traunstein und Bad Reichenhall gefahren. Die anderen Personen wurden ersten Angaben zufolge leicht verletzt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war an der Unfallstelle im Einsat

