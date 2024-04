Schwerer Verkehrsunfall auf der A30 in Löhne

Löhne. Auf der A30 in Löhne, Fahrtrichtung Hannover, gab es am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr einen schweren Verkehrsunfall . Ein Cabrio verunglückte, nach Angaben der Autobahnpolizei in Bielefeld offenbar, ohne dass ein anderes Fahrzeug beteiligt war. Etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Gohfeld verriss die Fahrzeugführerin, eine 67-jährige Coppenbrüggerin, nach Angaben der Polizei aus unbekannten Gründen das Lenkrad.

Zwischenzeitliche Sperrung und langer Stau Zusätzlich zum Rettungswagen und Notarztwagen wurde ein Rettungstransporthubschrauber angefordert, der in unmittelbarer Nähe zum Unfallort auf der Autobahn landete. Die drei Schwerverletzten wurden durch den Hubschrauber und Rettungswagen in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Der Autobahnbereich musste für die Unfallaufnahme und Reinigung voll gesperrt werden. Die Sperrung wurde am späten Sonntagabend aufgehoben.

Verkehrsunfall A30 Löhne Cabrio Schwerverletzte

