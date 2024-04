Schwerer Unfall in Oberbayern: 16-jähriger Teenager stirbt

Am späten Freitagabend (5. April) ereignete sich in einem Wald bei Reichertshofen in Oberbayern ein schrecklicher Unfall . Ein 16-jähriger Teenager ist dabei ums Leben gekommen.- Im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm spielten sich um kurz vor Mitternacht schreckliche Szenen ab. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen musste ein 16 Jahre alter Junge sterben. Mehrere weitere Jugendliche erlitten ebenfalls Verletzungen .

Die Gruppe von Jugendlichen war mit einem Wohnanhänger in einem Wald verunglückt. Gezogen wurde der Anhänger von einem Unimog, gefahren von einem 15 Jahre alten Jungen aus Ilmmünster, wie die Polizei berichtet. Dann habe es einen Unfall gegeben, die genauen Umstände hierzu sind noch unklar. Der Mitfahrer starb trotz Wiederbelebungsmaßnahmen des Rettungsdienstes offenbar noch vor Ort. Seine Freunde erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Die Polizei leitete weitere Ermittlungen zur Unfallursache und -hergang ei

