Schwerer Unfall in Niederbayern: Drei Menschen verletzt

Ein 30-Jähriger war in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto einer 29-Jährigen zusammengestoßen. Drei Menschen wurden bei dem Unfall in Niederbayern verletzt. Passau - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 8 Richtung Passau sind drei Menschen schwer verletzt und zum Teil mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht worden. Ein 30-jähriger Autofahrer kam am Freitagabend, 5.

April, in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr, so die Polizei am Samstag.In der Folge stieß sein Fahrzeug mit dem einer 29-jährigen Frau zusammen. Sowohl der 30-Jährige als auch die 29-Jährige und ihr Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei berichtete. Der durch den Unfall verursachte Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Untersuchungen zur genauen Unfallursache sind noch im Gange.In Niederbayern wurden bei einem Unfall drei Menschen schwer verletzt (Symbolbild

Unfall Niederbayern Verletzte Zusammenstoß Autos

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



merkur_de / 🏆 32. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schwerer Unfall in Niederbayern: Drei Menschen verletztEin 30-Jähriger war in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto einer 29-Jährigen zusammengestoßen. Drei Menschen wurden bei dem Unfall in Niederbayern verletzt.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Unfall-Horror auf Bundestraße: Drei Tote, vier Menschen in LebensgefahrNach einem schweren Verkehrsunfall in Emstek (Landkreis Cloppenburg) sind drei Menschen gestorben und vier weitere lebensgefährlich verletzt worden.

Herkunft: mopo - 🏆 75. / 59 Weiterlesen »

Unfall auf A57 bei Sonsbeck: Drei Menschen zum Teil lebensgefährlich verletztAuf der Autobahn 57 ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch ein Unfall, bei dem eine Frau lebensgefährlich und zwei Männer schwer verletzt wurden. Die A57 war zeitweise voll gesperrt.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Unfall: Eine Schwerverletzte bei Unfall mit drei beteiligten AutosWeissach (lsw) - Eine Frau ist bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos auf der Autobahn 8 bei Weissach (Landkreis Böblingen) schwer verletzt worden.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Landkreis Deggendorf: Acht Verletzte bei Unfall auf Autobahn in NiederbayernOtzing (lby) - Bei zwei Unfällen auf der Autobahn 92 bei Otzing (Landkreis Deggendorf) sind acht Menschen verletzt worden - einer von ihnen schwer. Eine

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Horror-Unfall: Brücke stürzt nach Schiffskollision ein - Autos fallen ins Wasser, Menschen in NotBaltimore - Erschreckende Bilder aus den USA: In Baltimore ist eine Brücke eingestürzt, nachdem sie von einem Containerschiff gerammt wurde. Die Behörden gehen von mindestens sieben Menschen in Not aus.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »