Schwerer Unfall bei Westenhausen: Drei Verletzte und über 40 Einsatzkräfte im Einsatz

- Ein schwerer Unfall hat die Einsatzkräfte bei Westenhausen am Sonntagabend auf Trab gehalten. Drei Männer wurden verletzt, über 40 Einsatzkräfte mussten anrücken - der Unfall verursacher hatte offenbar eine Fahne .

Gegen 22.00 Uhr war ein 33-jähriger Mann mit seinem Ford auf der Hauptstraße in Manching, aus Westenhausen kommend in Richtung Staatsstraße 2335 unterwegs, wie die Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt berichtet. An der Einmündung zur Staatsstraße galt für den Fahrer „Vorfahrt gewähren“. Gleichzeitig war ein 18-Jähriger mit einem Audi auf der Staatsstraße in Richtung Großmehring unterwegs.

Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass sich der Ford um 90 Grad drehte und noch mit dem Audi eines 28-Jährigen im Gegenverkehr kollidierte. Der 33-jährige Unfallverursacher wurde schwer verletzt in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließen wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein Nürnberger Krankenhaus geflogen.

Unfall Westenhausen Verletzte Einsatzkräfte Fahne

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nordbayern / 🏆 33. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schöneberg: Schwerer Unfall nach VerfolgungsjagdIn einem Hochhaus in Lichtenberg brannte es.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Schwerer Unfall in Neukirchen: Mann verletzt sich bei WaldarbeitenWas gibt es Neues im Kreis Straubing-Bogen? idowa.de informiert Sie aktuell und umfassend, was heute im Gäuboden wichtig ist.

Herkunft: idowa - 🏆 34. / 63 Weiterlesen »

Schwerer Unfall auf Kandahar-Piste: Einheimischer rast dicht an Touristin vorbei, doch die Ski verhaken sichDer milde Winter sorgt für Probleme auf den Skipisten. Nun meldet der Betreiber des größten Skigebietes in Thüringen Insolvenz an – trotz Millionen-Förderung vom Land.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Schwerer Unfall auf Kandahar-Piste: Einheimischer rast dicht an Touristin vorbei, doch die Ski verhaken sichDer milde Winter sorgt für Probleme auf den Skipisten. Nun meldet der Betreiber des größten Skigebietes in Thüringen Insolvenz an – trotz Millionen-Förderung vom Land.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Schwerer Unfall auf Kandahar-Piste: Einheimischer rast dicht an Touristin vorbei, doch die Ski verhaken sichDer milde Winter sorgt für Probleme auf den Skipisten. Nun meldet der Betreiber des größten Skigebietes in Thüringen Insolvenz an – trotz Millionen-Förderung vom Land.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Schwerer Unfall auf Kandahar-Piste: Einheimischer rast dicht an Touristin vorbei, doch die Ski verhaken sichDer milde Winter sorgt für Probleme auf den Skipisten. Nun meldet der Betreiber des größten Skigebietes in Thüringen Insolvenz an – trotz Millionen-Förderung vom Land.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »