Schwerer Unfall bei katholischem Jugendtreffen in der Slowakei

Am Rande eines katholischen Jugendtreffen s in der Slowakei ist ein Bus in eine Menschengruppe gefahren. Drei Mädchen, die von dem Fahrzeug erfasst und eingeklemmt wurden, kamen ums Leben. Der slowakische Innenminister Matus Sutaj Estok ist an die Unglücksstelle in Spisske Podhradie im Osten des Landes gereist. Sieben weitere Menschen sind schwer bis lebensgefährlich verletzt worden.

Der Minister sagte, ihm fehlten die Worte: „Hier sind drei junge Leben ausgelöscht worden, die Leben von drei jungen Mädchen, die auf dem Weg zu einem katholischen Treffen waren, um zu feiern - und es endete derart tragisch.“Schwerer Unfall bei Ilmenau! Drei junge Menschen wurden aus dem Leben gerissen. Warum sich das Fahrzeug in Bewegung setzte, blieb zunächst unklar. Nach Medienberichten soll die Gruppe zum Unglückszeitpunkt gerade erst aus dem Bus gestiegen sein. Ein Alkoholtest beim Fahrer sei negativ ausgefallen, berichtete der Innenministe

