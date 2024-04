Schwerer Unfall auf italienischer Autobahn A14

Ein schwerer Unfall forderte am Donnerstagmorgen auf der italienischen Adria - Autobahn A14 einen Toten und mindestens zehn Verletzte. Ein deutscher Bierlaster war involviert. Cupra Marittima – Die italienische Autobahn A14 , die „Autostrada Adria tica“ (deutsch: Adria - Autobahn ) ist die Schnellstraße, die in Bologna beginnt und dann ab Rimini bis nach Tarent in Apulien ganz im Süden führt. Für viele Urlauber ist sie der Weg ans Mittelmeer.

Da das Gelände entlang der 743 Kilometer langen Autobahn meist hügelig bis bergig ist, führt sie über viele Brücken und vor allem durch zahlreiche Tunnel. In einem dieser Tunnel ereignete sich am Donnerstag (4. April) ein schwerer Unfall.nach einem Zusammenstoß im Vinci-Tunnel nahe des Ortes Cupra Marittima in Fahrtrichtung Süden ein Lastwagen in Brand. Insgesamt waren drei Fahrzeuge involviert: Zwei Lastwagen, von dem einer mit deutscher Zulassung Bier geladen hatte sowie ein Bus mit zwölf Insassen aus Nordmazedonie

