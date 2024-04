Schwerer Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt: Vingegaard und weitere Radstars verletzt

Bei einem schlimmen Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt erwischt es zahlreiche Radstars . Tour-Sieger Vingegaard wird im Krankenwagen abtransportiert. Am Abend gibt es bei mehreren Fahrern Diagnosen.Jonas Vingegaard lag minutenlang neben einem Betongraben reglos auf dem Boden, bevor er auf einer Trage in einen Krankenwagen gebracht wurde. Wenige Meter weiter hielt sich Remco Evenepoel das Schlüsselbein und Primoz Roglic humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht über den Asphalt.

Bei einem dramatischen Sturz auf der vierten Etappe der Baskenland-Rundfahrt haben sich die drei Radstars, die im Juli allesamt bei der Tour de France um den Gesamtsieg kämpfen wollen, neben weiteren Fahrern schwerer verletzt.Examinations at the hospital have revealed that he has a broken collarbone and several broken ribs. He remains in hospital as a precaution. Thank you for all your messages. ❤️Die größten Sorgen bereiteten die Bilder von Tour-Champion Vingegaar

Sturz Baskenland-Rundfahrt Radstars Verletzungen Vingegaard Evenepoel Roglic Tour De France

