Schwerer Sturm hinterlässt Verwüstung in Korschenbroich

Ein schwerer Sturm hat am Donnerstag (4. April) eine Schneise der Verwüstung in Korschenbroich ( NRW ) hinterlassen. Möglicherweise tobte dort sogar ein Tornado .Der Verdacht liege nahe, dass es sich bei dem Wetter phänomen um einen Tornado gehandelt habe, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Korschenbroich , der selbst Augenzeuge war. Mit Sicherheit bestätigen konnte er dies zunächst jedoch nicht.

Die Stadt Korschenbroich spricht in einer Mitteilung von einem „heftigen Sturm“, der am Nachmittag zu „heftigen Zerstörungen“ geführt habe. Demnach seien auch mehrere Bäume samt Wurzelwerk umgestürzt und auf Autos gefallen. Ein schwerer Sturm hat am Donnerstag eine Schneise der Verwüstung in Korschenbroich (NRW) hinterlassen – möglicherweise war es gar ein Tornado. © Stadt Korschenbroichkonnte den Verdacht auf einen Tornado am Freitagmorgen nicht bestätigen. Expertinnen und Experten müssten etwa erst Bilder davon analysieren, sagte ein Spreche

