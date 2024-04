Schwerer Massensturz bei Radrennen: Stars brechen sich die Knochen

Wie konnte es soweit kommen?Die größten Stars des Rad- Sport s um Jonas Vingegaard (27) und Remco Evenepoel (24) brechen sich bei einem Massensturz die Knochen. Die Ursachen für den folgenschweren Unfall sind unklar – aber es gibt Erklärungsversuche. Und die werfen unangenehme Fragen auf.

Diagnose ist ein Schock: Rad-Stars brechen sich viele Knochen! Die Bilder von der Baskenland-Rundfahrt zeigen den ganzen Horror: Gleich mehrere Fahrer kommen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stürzen schwer. Dabei erwischt es auch den zweifachen Tour-de-France-Sieger Vingegaard aus Dänemark am schlimmsten, der mit hoher Geschwindigkeit in einen Betongraben rauscht und lange reglos am Boden liegt.Lese-Tipp: Deutscher Rad-Star nach schwerem Unfall auf Intensivstation – Familie ist bei ihmDie Diagnosen: Vingegaard erleidet einen Schlüsselbeinbruch sowie mehrere Rippenbrüch

Radrennen Massensturz Verletzungen Jonas Vingegaard Remco Evenepoel

