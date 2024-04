Schwerer Crash auf der A6 in Richtung Homburg: Dabei ist ein Auto bei St. Ingbert über die Fahrbahn geschleudert. Die Polizei sperrte die Strecke mehrere Stunden bis in die Nacht. Wie es am späten Dienstagabend dazu gekommen war.Einen folgenschweren Zwischenfall hat es auf der A6 bei St. Ingbert gegeben. Bei dem Unfall entstand hoher Schaden. Die Polizei musste den betroffenen Abschnitt für mehrere Stunden bis in die Nacht auf Mittwoch, 3. April, sperren. Ein Autofahrer kam ins Krankenhaus.

Erste Details zu dem Crash schildert ein Sprecher der nahe gelegenen Dienststelle. Demnach waren seine Kollegen am späten Dienstagabend wegen des Vorfalls alarmiert worden. Gegen 23 Uhr erreichte sie der Notruf, dass ein Mann mit seinem Wagen schwer verunglückt sei.Zwischen St. Ingbert-Mitte und -Rohrbach hatte sich das Ganze zugetragen. Der 22-Jährige war da mit seinem Hyundai in Richtung Homburg unterwegs gewese

