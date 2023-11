Schwere Werkzeuge der Berliner Feuerwehr gestohlen

Spreizer, Spezialschneider, Motorsägen: Immer wieder werden der Berliner Feuerwehr schwere Werkzeuge gestohlen. In diesem Jahr ist es besonders schlimm. Die Polizeigewerkschaft spricht von katastrophalen Sicherheitszuständen. Der Berliner Feuerwehr wurden in diesem Jahr bereits mehr Einsatzgeräte gestohlen als in den beiden Jahren davor. Das bestätigte ein Sprecher der Behörde am Montag dem rbb. Demnach wurden bis Juni 2023 21 motorbetriebene Werkzeuge wie Spreizer oder Kettensägen entwendet.

2022 waren es im gesamten Jahr vier und im Jahr davor sechs Geräte. Zuvor hatte die Der finanzielle Schaden durch Diebstähle sei mit 180.000 Euro mehr als doppelt so hoch wie in beiden Vorjahren zusammen, so der Sprecher. Dazu kämen Materialverluste im Einsatz und in den Feuerwachen: 2021 seien es Geräte im wert von insgesamt 126.600 Euro gewesen, 2022 im Wert von 233.250 Euro. Inklusive der gestohlenen Geräte beläuft sich die Schadenssumme damit seit 2021 auf rund 700.000 Eur





