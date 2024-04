Schwere Vorwürfe nach tödlichem Flixbus-Unfall auf der A9

„Sie haben sich hörbar im Cockpit gestritten. Die ganze Zeit!“Nach dem tödlichen Flixbus - Unfall mit vier Toten auf der A9 bei Leipzig macht eine Überlebende (28) den beiden Fahrer n schwere Vorwürfe . Sie spricht von aggressiven Spurwechseln und rücksichtslosem Verhalten. Streit wegen zu später Abfahrt? Das Gefühl zu Beginn der Reise einer jungen Studentin soll schon ein ungutes gewesen sein.

Bereits bei Fahrtantritt haben ihrer Aussage nach die beiden Fahrer gestritten, weil einer von ihnen spät dran gewesen sei, erzählt sie der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeine (HNA). Der Streit sei während der Fahrt fortgesetzt worden, was sich ihrer Meinung nach auf die Fahrweise ausgewirkt habe. „Sie haben sich von da an hörbar im Cockpit gestritten. Die ganze Zeit. Bis zum Unfall.“ Die Fahrweise sei so rücksichtslos gewesen, dass mehrere LKW den Bus anhupen, behauptet die 28-Jährige. Der Fahrer habe andere Verkehrsteilnehmer sogar geschnitten, gibt sie weiter a

Flixbus Unfall A9 Leipzig Vorwürfe Fahrer Streit Fahrweise

