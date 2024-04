Schwere Überschwemmungen in Sydney

Ganze Straßenzüge unter Wasser gesetzt und erhebliche Schäden angerichtet. Die für die Trinkwasserversorgung der Millionenstadt verantwortliche Warragamba-Talsperre lief am Samstagmorgen (Ortszeit) über, weitere Staudämme sollten die Belastungsgrenze nach Behördenangaben im Tagesverlauf erreichen. Mehrere Brücken wurden gesperrt, Anwohner in niedrig gelegenen Wohngebieten aufgefordert, sich und ihre Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen.

In mehr als 150 Fällen mussten Bewohner des Bundesstaats New South Wales aus ihren von den Wassermassen eingeschlossenen Häusern oder Autos gerettet werden, wie der Katastrophenschutz mitteilte – die Hälfte davon in der Hauptstadtregion Sydney. Bereits tags zuvor war in der Ostküstenmetropole die höchste Niederschlagsmenge seit zwei Jahren verzeichnet worden – innerhalb von 24 Stunden fiel fast so viel Regen wie sonst durchschnittlich im gesamten Monat Apri

Überschwemmungen Sydney Warragamba-Talsperre Staudämme Katastrophenschutz

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



derspiegel / 🏆 17. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schwere Überschwemmungen in Südfrankreich: Drei Tote und vier VermissteMit Hubschraubern und Drohnen suchen Rettungskräfte im Süden Frankreichs nach mindestens vier Vermissten, darunter zwei Kinder. Drei Menschen kosteten die schweren Regenfälle durch den Sturm 'Monica' bereits das Leben. Bei Überschwemmungen in Südfrankreich sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Vier Menschen würden noch vermisst, darunter zwei Kinder, teilten die Behörden mit. Hunderte Rettungskräfte waren im Einsatz. Bei ihrer Suche wurden sie von Hubschraubern und Drohnen unterstützt.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Unwetter in Sydney: Extremregen setzt ganze Wohnviertel unter WasserÜber Nacht regnet es an Australiens Ostküste so viel wie sonst in einem Monat. Vor allem in Sydney kommen große Mengen Wasser runter und stürzen weite Teile der Stadt ins Chaos: Der Staudamm läuft über, Straßen werden überflutet, Einsatzkräfte retten Menschen aus überschwemmten Häusern.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Umwetter: Extremregen setzt Wohnviertel in Sydney unter WasserSydney - Eine weitere Nacht mit Extremregen hat in der australischen Küstenmetropole Sydney ganze Straßenzüge unter Wasser gesetzt und erhebliche

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Kasachstan: Tausende Menschen wegen Überschwemmungen evakuiertDas Katastrophenschutzministerium teilt mit, dass mehrere tausend Menschen in Kasachstan ihre Häuser verlassen mussten. Der Grund dafür sind Überschwemmungen. Der Präsident kritisiert derweil die kasachischen Behörden.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Google sagt mit KI Überschwemmungen bis zu sieben Tage vorher genau vorausNun ist es Google gelungen, erfolgreich mithilfe von KI Überschwemmungen genau vorherzusagen. Und zwar bis zu sieben Tage im Voraus.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Mindestens 25 Menschen sterben bei Überschwemmungen in BrasilienBei Überschwemmungen in Brasilien sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Die Rettungsarbeiten dauern noch an.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »