Schwere Stürze bei der Baskenland-Rundfahrt: Maximilian Schachmann knapp am Tagessieg vorbei

Bei der Baskenland-Rundfahrt gibt es einen Tag nach den schweren Stürze n der Stars erneut verletzte Radprofis . Auf der fünften Etappe fährt Maximilian Schachmann knapp am Tagessieg vorbei.Einen Tag nach dem schweren Massensturz bei der Baskenland-Rundfahrt hat der deutsche Radprofi Maximilian Schachmann als Dritter knapp den Tagessieg auf der fünften Etappe verpasst. Allerdings hat der 30-Jährige vom Team Bora-Hansgrohe als Zweiter in der Gesamtwertung weiter gute Chancen auf den Gesamtsieg.

Nach den 175,9 Kilometern gewann am Freitag der Franzose Romain Grégoire im Fotofinish vor dem Ecuadorianer Orluis Aular und Schachmann.Auf der vorletzten Etappe kam es erneut zu Stürzen. Der spanische Kletterspezialist Mikel Landa ging wie drei andere Profis etwa 94 Kilometer vor dem Ziel in Amorebieta-Etxano zu Boden. Landa erlitt laut seines Teams einen Schlüsselbeinbruch und musste ins Krankenhaus gebracht werde

