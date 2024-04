Schwere Knochenbrüche bei Massensturz während der Baskenland-Rundfahrt

Die Radstars Jonas Vingegaard und Remco Evenepoel sowie der Australier Jay Vine haben bei einem Massensturz während der Baskenland-Rundfahrt folgenschwere Knochenbrüche erlitten. Bei der Suche nach den Gründen gerät neben möglichen Straßenschäden auch die zunehmend aggressivere Fahrweise im Feld ins Visier.

Es würden wie im Fußball ganz, ganz junge Fahrer direkt aus den Juniorenklassen in die WorldTour kommen und wollten sich sofort beweisen, sagte der deutsche Radprofi Nils Politt im Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Allgemein ist das Stresslevel deutlich höher. Die Rennen werden immer schneller und immer früher eröffnet“, sagte der 30-Jährige vom Team UAE vor dem Klassiker Paris-Roubaix am Sonntag über die generelle Entwicklung im Radsport. Am Donnerstag waren bei der Baskenland-Rundfahrt zahlreiche Fahrer in einen Massensturz verwickelt. Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Vingegaard aus Dänemark erlitt einen Schlüsselbeinbruch sowie mehrere Rippenbrüche

Radstars Massensturz Knochenbrüche Baskenland-Rundfahrt Fahrweise Radsport

