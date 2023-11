Schwere Gefechte im Osten der Ukraine

Im Osten der Ukraine toben schwere Gefechte, russische Truppen setzen die Verteidiger unter Druck. Doch an einem anderen, wenig beachteten Frontabschnitt sin...Russland versucht nach Kiewer Einschätzung mit verstärkten Angriffen nahe der ostukrainischen Großstadt Donezk einen militärischen Erfolg zu erzwingen. Der Generalstab der Ukraine berichtete am Dienstagabend von einer Vielzahl russischer Angriffe bei Awdijiwka und Marjinka.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sah dabei einen Zusammenhang mit der kommenden Präsidentenwahl in Russland 2024. Kremlchef Wladimir Putin wolle zuvor unbedingt einen Erfolg vorweisen können, sagte er in Kiew. Gleichzeitig äußerte sich die ukrainische Führung erstmals zu einem Brückenkopf auf dem eigentlich russisch besetzten Südufer des Flusses Dnipro bei Cherson. Die Ukraine wehrt seit fast 21 Monaten mit westlicher Hilfe eine großangelegte russische Invasion ab. Das ukrainische Militär zählt am Mittwoch den 630. Kriegsta

EXPRESS24: Baerbock äußert sich düster zur Lage im Nahen Osten«Die Lage in der Region ist zum Zerreißen»: Außenministerin Baerbock kommt konsterniert von ihrer Nahost-Reise zurück und zeigt sich äußerst pessimistisch, was die Aussichten angeht.

Herkunft: express24 | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Bund fördert verstärkt Wohnungsabrisse im OstenBerlin - Die Bundesregierung fördert im Osten verstärkt den Abriss von Wohnungen. Das geht aus der Antwort des Bundesbauministeriums auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Caren Lay hervor, über die

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

AZ_AUGSBURG: Der Krieg im Nahen Osten und seine Auswirkungen auf die deutsche GesellschaftDer Krieg im Nahen Osten wühlt die deutsche Gesellschaft auf. Juden fühlen sich an dunkle Zeiten erinnert, Muslime sehen sich an den Pranger gestellt. Was macht das mit den Menschen?

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen »

FOCUSONLİNE: Ukrainische Streumunition setzt russische Armee unter DruckIm Osten der Ukraine toben schwere Gefechte , russische Truppen setzen die Verteidiger unter Druck. Doch an einem anderen, wenig beachteten Frontabschnitt sind die Ukraine r in der Offensive. Ein russischer Ausbilder verrät, dass ukrainische Streumunition sehr effektiv gegen die russische Armee eingesetzt wird.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

BERLİNERZEİTUNG: Russland widersetzt sich dem Ölembargo der EU und macht damit MilliardengewinneNeue Analyse: Moskau hat zwei Auswege gefunden, um die Öl-Sanktionen des Westens zu umgehen – und generiert damit Steuereinnahmen von 1,13 Milliarden Euro. Oel Sanktionen Russland Westen

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »

FOCUSONLİNE: Skandal um deutschen TV-Journalisten: Zahlungen aus Russland verschwiegenHubert Seipel, ein preisgekrönter deutscher TV-Journalist und Putin-Biograf, hat für seine Arbeit Hunderttausende Euro aus Russland erhalten und dies verschwiegen. Sein Buchverlag und der NDR reagieren nun auf den Skandal.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »