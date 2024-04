Schwere Erdbeben in Taiwan verursachen Schäden an Gebäuden

Schwere Erdbeben haben in Taiwan Schäden an zahlreichen Gebäuden verursacht. Auf Fotos ist zu sehen, wie ein mehrstöckiges Haus auf der Insel Hualien eingesackt ist. Die taiwanischen und japanischen Behörden gaben nach den Erdstößen am Mittwochmorgen Tsunamiwarnungen aus. Taiwans Wetterbehörde registrierte an der südöstlichen Küste der Insel Hualien in einer Tiefe von 15,5 Kilometern eine Bebenstärke von 7,2. Die Erdbebenwarte in den USA (USGS) gab eine Stärke von 7,4 in dem Gebiet an.

Laut Augenzeugen war das Beben auch in der taiwanischen Hauptstadt Taipeh und in verschiedenen Städten auf dem chinesischen Festland zu spüren, darunter auch in Shanghai. Nach Angaben der Stadtverwaltung von Taipeh gibt es keine Berichte über Schäden in der Stadt. Der Bahnverkehr sei nach einer kurzen Unterbrechung wieder in Betrieb. In Japan löste die Erschütterung vor Taiwan eine Warnung vor einem drei Meter hohen Tsunami für nahegelegene Inseln der südwestjapanischen Präfektur Okinawa au

