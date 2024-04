Schweizer Teameigner kritisiert McLaren und Ferrari wegen Schadenfreude

Der Schweizer Teameigner bezichtigt McLaren- und Ferrari -Teammitglieder, die Webber und Vettel s Ausfälle bejubelten, der Schadenfreude und nennt sie unsportlich.Er habe sich aufgeregt, als er in Korea beim bislang letzten Rennen gesehen habe, wie Mitglieder oben genannter Teams gefeiert hätten, als der bis dato in der WM Führende Mark Webber wegen Unfalls ausfiel, was sich später beim Ausfall Sebastian Vettel s wiederholte.

«Das waren Szenen, die mir überhaupt nicht gefallen haben», wird der für seinen allseits anerkannten Anstand und seine Fairness bekannte Hinwiler Teambesitzer vom Schweizer «Blick» zitiert.Wie das Sauber-Team sich beim Chaos-Rennen sportlich aus der Affäre zog und wieder in die Punkteränge vordrang, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von SPEEDWEEK, seit heute am Kiosk.Exklusiv auf SPEEDWEEK.com: Dr.

Schweizer Teameigner Mclaren Ferrari Schadenfreude Unsportlich Webber Vettel Ausfälle

