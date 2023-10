eTGX - letztgenannter ist erst seit Montag bestellbar. Je 25 E-Lkw von MAN und Mercedes-Benz sollen ab 2025 für Dreier in den Einsatz starten."Die E-Lkw gehen ab Ende 2024 in die Serienproduktion, somit wird die Dreier AG zu den ersten Besitzern ...

Schweizer Spedition Dreier will 50 Elektro-Lkw beschaffen

Man startet Verkauf von Elektro-Lkw eTruckMAN hat den Verkauf seines ersten schweren E-Lkw gestartet. Die eTruck-Reihe wird als eTGX für den Fernverkehr und eTGS für Distribution angeboten.

MAN Truck & Bus startet Verkauf von schweren Elektro-LkwMAN Truck & Bus hat den Verkauf des ersten schweren Elektro-Lkw des Unternehmens gestartet. Die eTruck-Reihe wird als eTGX für den Fernverkehr und eTGS für Distribution angeboten. Es liegen bereits 600 Bestellanfragen vor.

EU-Umweltminister einigen sich auf drastische Reduzierung der CO₂-Emissionen von Lkw und Bussen bis 2040Die EU-Umweltminister haben beschlossen, dass die CO₂-Emissionen von Lkw und Bussen bis 2040 um 90 Prozent sinken sollen. Neue Stadtbusse sollen bereits 2030 zu 85 Prozent und bis 2035 zu 100 Prozent emissionsfrei sein. Elektrobusse könnten eine Möglichkeit sein, dieses Ziel zu erreichen.