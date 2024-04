Schweizer Reederei MSC plant Einstieg bei HHLA

Bei der Anzeige geht es um den geplanten Einstieg der Schweizer Reederei MSC bei der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Schon die Überschrift der Zeitungsanzeige in der 'Mopo' lässt keine Fragen offen. Im Namen von mehr als 500 Hafen-Beschäftigten steht da: 'Wir haben das Vertrauen in Bürgermeister und Senat verloren.' Sie trauen MSC nicht über den Weg und halten den geplanten Einstieg bei der HHLA nach wie vor für falsch.

Und mit mehreren Zitaten erinnern die Beschäftigten vor allem die SPD an frühere Aussagen ihrer Abgeordneten. Zum Beispiel, dass es für einen Verkauf oder weiteren Teil-Verkauf der HHLA keine Gründe gebe. Dirk Kienscherf, der SPD-Fraktionschef, kontert. Er sagt, dass Aussagen aus den Jahren 2007 und 2008 über die HHLA vor dem Hintergrund völlig anderer Rahmenbedingungen getroffen worden seien. Der Hamburger Hafen stehe im globalen Wettbewerb, so Kienscherf. Dem könne man sich nicht verschließen

