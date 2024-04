Schweizer Ersatzmann Jesko Raffin holt Punkte in Las Termas

Nach Platz 14 in Katar schaffte der Schweizer Ersatzmann Jesko Raffin im RW NTS Racing-Team auch in Las Termas einen Punktegewinn .Bei seinem zweiten Grand Prix als Ersatzfahrer für den verletzten Südafrikaner Steven Odendaal im niederländischen NTS RW Racing schaffte der Schweizer Jesko Raffin mit Platz 15 auf dem Autódromo Termas de Río Honda neuerlich ein Ergebnis in den Punkterängen.

«Am Freitag und Samstag haben wir Probleme gehabt, ein gutes Setting und eine gute Balance für die NTS-Maschine zu finden, dazu kamen Probleme mit dem Getriebe», schilderte Raffin im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Deshalb haben wir die zwei Tage wirklich vermurkst. Aber am Sonntag ist uns gemeinsam mit Crew-Chief Fabrizio Manciucca ein deutlicher Schritt nach vorne gelungen. Vor allem im Warm-up habe ich mich eigentlich recht wohl gefühlt.

«Im Rennen habe ich anfangs enorme Probleme gehabt, einen Rhythmus zu finden», ergänzte Jesko. «Das Verhalten des Motorrads ist ganz anders gewesen. Ich denke, auch die Streckenverhältnisse haben sich gegenüber dem Warm-up verändert. Erst nach sechs, sieben Runden bin ich in einen ordentlichen Rhythmus gekommen. Leider ist mit der NTS das Überholen schwierig, weil wir im Top-Speed extrem viel auf die Konkurrenz verlieren.

Erstaunlich: In der WM-Tabelle steht Ersatzmann Raffin besser da als die höher eingeschätzten Martin, Bezzecchi, Aegerter, Öttl & Co.1. Baldassarri 50. 2. Gardner 33. Schrötter 27. 4. Márquez 25. 5. Lüthi 20. 6. Marini 17. 7. Binder 14. 8. Bastianini 14. – ferner: 19. Raffin 3.Exklusiv auf SPEEDWEEK.com: Dr. Helmut Marko, Motorsport-Berater von Red Bull, analysiert den jüngsten Grand Prix.

