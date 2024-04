Schweden und sein unschönes Erwachen in der neuen Realität

📆 14.04.2024 19:24:00

Schweden,Bandenkriminalität,Schießereien

Negativ-Schlagzeilen waren mit Schweden lange Zeit nicht zu machen. Die Modellnation stand für Frieden, Sicherheit und gelungene Zuwanderung. Innerhalb weniger Jahre hat sich das Bild aber gravierend zum Schlechteren gewandelt. Mittlerweile gilt das skandinavische Land als Brennpunkt der Bandenkriminalität. In Stockholm starben allein im September 2023 elf Menschen bei Schießereien, darunter auch ein 13-Jähriger. In der schwedischen Unterwelt werden immer öfter Kinder zu Fußsoldaten. Schweden und sein unschönes Erwachen in der neuen Realität – „Kein Land in Europa hat etwas Vergleichbares erlebt“, konstatierte Ministerpräsident Ulf Kristersson von der Moderaten Sammlungspartei dazu auf einer Pressekonferenz Ende September 2023. Die Regierung greift nun drastischen Maßnahmen und rief die zweithöchste Terrorwarnstufe aus