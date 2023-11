Schwarze Tänzerinnen und der Druck, sich anzupassen

Ich werde nie vergessen, wie ich zum ersten Mal auf einer West-End-Bühne tanzen wollte. Da war sie zehn Jahren alt und erschien zur Generalprobe im Theater mit einem geflochtenen Dutt, für den ihre alleinerziehende Mutter ihre letzten 100 Pfund ausgegeben hatte.

Doch Essels Stolz auf die Frisur verwandelte sich in Scham, als ihre Lehrerin in der Reihe der fast ausschließlich weißen Tänzerinnen auf sie zeigte und sagte: 'Du wirst all diese Zickzack-Dinger aus deinem Haar nehmen, weil es so unordentlich aussieht.' Das war nur einer von mehreren Fällen, in denen Essel das Gefühl vermittelt wurde, dass ihr Anderssein 'eine trotzige Entscheidung von mir war'. Immer wieder sei sie von Lehrerinnen und Assistenten fast dafür bestraft worden, dass sie nicht in das traditionelle Erscheinungsbild einer Ballerina passte: 'Das sind alles Dinge, die passiert sind, bevor ich 16 Jahre alt war, und ich wusste es nicht besser

:

NWNEWS: Menschen gerettet, auch eine Katze lebend gefunden, eine andere ist tot - Flammen ergreifen Bielefelder DoppelhaushälfteDie Feuerwehr rückt Sonntagabend aus. Ein Wohnzimmer steht in Flammen. Ein erster Verdacht für die Ursache des Brandes liegt nahe.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen »

TAZGEZWİTSCHER: Der Markt, Musik und ein Schmetterling: Die Schwarze Null am BändelDer Markt ist ein possierlicher Gesell, der in Krankenhäusern, ÖPNV, Bildung und Wohnen schon allerhand Schabernack anrichtet. Und er pumuckelt weiter.

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen »

VOGUE_GERMANY: – und kein bisschen eintönig – kombiniert sie im Herbst 2023 schwarze Stiefel zum schwarzen OutfitDakota Johnson beweist, dass ein schwarzes Outfit von Kopf bis Fuß nicht eintönig aussehen muss, und trägt zum schwarzen Look schwarze Stiefel.

Herkunft: VOGUE_Germany | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Unternehmensanleihemarkt Euroland: Neuemissionspipeline dürfte im November etwas Druck aufbauenFrankfurt (www.anleihencheck.de) - Sorgen über eine Eskalation der Lage im Nahen Osten haben im Oktober die Risikoaufschläge an den Kreditmärkten kurzzeitig anspringen lassen, so die Analysten der DekaBank.Doch

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Negative Konjunkturerwartung: / Kupferverarbeitende Industrie unter Druck / Institut der deutschen Wirtschaft warnt vor AbwanderungDüsseldorf (ots) - 'Jetzt haben wir es wiederum schwarz auf weiß' kommentiert Rolf Werner, Vorstandsvorsitzender des Kupferverband e.V., den neuesten Kurzbericht des Instituts der deutschen Wirtschaft

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: AKTIE IM FOKUS: Puma bleibt unter Druck - Citigroup: Steht vor HerausforderungenFRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Puma haben am Montag an ihre zum Wochenschluss erlittenen Kursverluste angeknüpft. Die Papiere des Sportartikelherstellers fielen um 2,8 Prozent auf 52,86 Euro und

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »