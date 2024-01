Schwarzarzt Bruno verarztet illegal in Deutschland Beschäftigte

Vor geraumer Zeit verlor er wohl seine Approbation als Arzt. Da war so eine Geschichte, irgendwas mit Drogen, und nun verarztet Bruno eben schwarz und im verhüllenden Schutz der Nacht all jene, die, wenn sie krank werden, nicht in ein Krankenhaus gehen können: illegal in Deutschland Beschäftigte, Menschen ohne Krankenversicherung, auf die ein oder andere Weise Kriminelle und kriminell Gewordene.

Er ist jemand, der sich aus allem heraushält und unbeteiligt bleibt, möglicherweise insgeheim davon träumt, wieder in seinem alten Beruf Fuß fassen zu können. Der sich für ein paar Schritte auf die Nachtseite begibt, im irrigen Glauben, genauso einfach wieder zurückzufinden. Der eine Schritt ist aber eben der eine zu viel: Vor einem Bordell vernimmt Bruno Schüsse, sieht jemanden herausrennen, hört aus dem Inneren eine stöhnende Stimm





Filmstarts » / 🏆 7. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schönheitsoperation in Deutschland: Gebt mir ein AUnsere Autorin möchte ihre schweren Brüste gegen winzige eintauschen. Aber sollte sie als Feministin ihren Körper nicht lieben, wie er ist? Ein Artikel von Anne-Sophie Balzer

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Gesundheitsdigitalisierung und Gesundheitsdatennutzungsgesetz in DeutschlandEin Interview mit Manuel Hofmann über die Auswirkungen der beiden Gesetze auf chronisch kranke Menschen

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

Bauernproteste und Lokführerstreik in DeutschlandDie Bauern protestieren gegen ihre Dieselsubventionen und die Lokführer der Bahngewerkschaft GDL planen einen Streik ab morgen.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Pro-Palästina-Kundgebung in Essen: Islamismus in Deutschland auf dem VormarschVor dem Hintergrund des wieder aufgeflammten Nahostkonflikts gibt es große Sorgen, dass der Islamismus in Deutschland erneut Auftrieb erhält. Der Verfassungsschutz sieht eine akute Gefahr für islamistische Anschläge. Im dschihadistischen Spektrum gebe es Aufrufe zu Attentaten, erklärte Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang Ende November. Auch anderweitig ist die islamistische Szene aktiv, Experten beobachten ein Erstarken in Deutschland. Wie sie sich wieder zeigt und wie gefährlich sie ist – die wichtigsten Fragen und Antworten.Wie groß ist die Gefahr von islamistischen Anschlägen in Deutschland? Warnungen vor möglichen islamistischen Anschlägen in Deutschland kommen inzwischen aus Sicherheitskreisen, von Wissenschaftlern und aus der Politik

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

Einkaufen wie ein Milliardär - Chinesischer Onlinehändler Temu gewinnt in Deutschland an PopularitätDer chinesische Onlinehändler Temu macht mit einem Werbespot auf sich aufmerksam und gewinnt auch in Deutschland immer mehr Kunden für sich. Die Umsätze bei den Onlinehändlern steigen besonders in der Vorweihnachtszeit stark an. Temu hat es mit niedrigen Preisen, aufdringlichen Werbekampagnen und Fürsprechern aus der Influencer-Sphäre geschafft, schnell Fuß zu fassen.

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »

Rekordmenge an Kokain in Deutschland sichergestelltIm Jahr 2023 haben deutsche Sicherheitsbehörden so viel Kokain beschlagnahmt wie nie zuvor. Die Seehäfen sind ein beliebtes Einfallstor für Schmuggler.

Herkunft: WDRaktuell - 🏆 25. / 68 Weiterlesen »