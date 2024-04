Schwangerschaftsabbruch in Deutschland: Experten-Kommission fordert gesetzliche Regelung

Der Schwangerschaftsabbruch muss in Deutschland anders gesetzlich geregelt werden, sagt eine Experten-Kommission . Also alles klar? Weit gefehlt, bei diesem Thema kann man sich auf nichts verlassen.-Jahren stammt, verletze die Grundrechte einer möglicherweise ungewollt Schwangeren, heißt es in dem Bericht, der am Montag offiziell vorgestellt wird.

Schon vor der offiziellen Vorstellung des Berichts hat sich die deutsche Politik ein Armutszeugnis verdient. Während Frankreich den Schwangerschaftsabbruch als Grundrecht in der Verfassung verankert, kann man sich in Deutschland nicht einmal darauf einigen, dass sich etwas ändern muss, wenn Rechte der Frauen verletzt sind.

Nur auf dieser gemeinsamen Grundlage könnte man überhaupt diskutieren, wie genau eine kluge gesetzliche Neuregelung aussehen könnte. Vielleicht würden dann sogar konservative Scharfmacher bemerken: Nur weil der Schwangerschaftsabbruch legalisiert wird, heißt das nicht, dass er nicht mehr gesetzlich geregelt ist. Bei der Frage danach, wie genau das geschehen soll, sehen die Expertinnen große Spielräume.

Schwangerschaftsabbruch Deutschland Experten-Kommission Gesetzliche Regelung Rechtslage Grundrechte Ungewollt Schwanger Verbot Spätphase Der Schwangerschaft

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Sehr enttäuschend“: Was die Kommission beim Thema Schwangerschaftsabbruch vergisstDer weibliche Körper ist ein Politikum. Weltweit reglementieren Staaten den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen - je nach Land sind sie rechtswidrig, nur unter bestimmten Voraussetzungen oder sogar uneingeschränkt möglich.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

„Sehr enttäuschend“: Was die Kommission beim Thema Schwangerschaftsabbruch vergisstDer weibliche Körper ist ein Politikum. Weltweit reglementieren Staaten den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen - je nach Land sind sie rechtswidrig, nur unter bestimmten Voraussetzungen oder sogar uneingeschränkt möglich.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

„Sehr enttäuschend“: Was die Kommission beim Thema Schwangerschaftsabbruch vergisstDer weibliche Körper ist ein Politikum. Weltweit reglementieren Staaten den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen - je nach Land sind sie rechtswidrig, nur unter bestimmten Voraussetzungen oder sogar uneingeschränkt möglich.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Große Unterschiede bei Schwangerschaftsabbruch in DeutschlandEine bundesweite Studie der Hochschule Fulda zeigt große Unterschiede bei der Erreichbarkeit von Abtreibungspraxen in Deutschland. Rund 4,5 Millionen Menschen leben außerhalb einer 'angemessenen Erreichbarkeit' zum nächsten Angebot für einen Schwangerschaftsabbruch.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Schwangerschaftsabbruch in Deutschland: Hier ist die Versorgung kritischWer ungewollt schwanger ist, steht oft vor einem Problem: Denn Abtreibungen nehmen nicht viele Ärzt:innen vor. Hier ist die Lage für Schwangere kritisch.

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »

Auto-Experten sicher: Nur einer kann mit Tesla mithalten – und der kommt aus DeutschlandGIGA-Experte für Smartphones, Mobilfunk, Smartwatches und die Gerüchteküche.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »