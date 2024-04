Schwangere Frau in Nürnberg verschwindet - Mordverdacht gegen Ex-Lebensgefährten

In Nürnberg verschwindet die hochschwangere Alexandra R. aus heiterem Himmel. Die Polizei ist sich sicher: Es war Mord . Ihr Ex-Lebensgefährte und dessen Geschäftspartner stehen vor Gericht. Alle relevanten Entwicklungen im Ticker.Im Prozess um den mutmaßlichen Mord an einer Schwangeren soll am Montag der Lebensgefährte und Vater des ungeborenen Kindes aussagen.

Der 50-Jährige aus Bosnien-Herzegowina und der 48-jährige Deutsche müssen sich seit vergangener Woche wegen Mordes, Geiselnahme, Betrugs und anderer Straftaten vor Gericht verantworten. Am ersten Prozesstag schwiegen beide zu den Vorwürfen. Die Kammer geht von einer umfangreichen Beweisaufnahme aus. Bis Ende Juli sind insgesamt 37 Verhandlungstage angesetzt. Und damit ist die Sitzung für heute beendet. Es gab keine Überraschungen, die Angeklagten schweigen weiter.

Mehr als ein Jahr später müssen sich nun der ehemalige Lebensgefährte von Alexandra R., der 50-jährige Dejan B. aus Bosnien-Herzegowina, und sein deutscher Geschäftspartner Ugur T. vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem Mord und Geiselnahme vor. Die beiden Verdächtigen schweigen seit ihrer Verhaftung im September 2023 zu den Vorwürfen.

Nach der Trennung im März 2022 soll die Frau die Zusammenarbeit beendet und den Zugriff auf ihre Konten verweigert haben. Es kam sogar zum Kontaktverbot für Dejan B. Mit einem Vollstreckungstitel sollen die beiden Männer schließlich versucht haben, fast 785.000 Euro von der Frau einzufordern. Diese wehrte sich jedoch zivilrechtlich dagegen. Kurz vor der entscheidenden Verhandlung vor dem Landgericht verschwand sie.

