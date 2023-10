Schwangere Frau in Leverkusen auf offener Straße getötet - Freund festgenommen

Im Leverkusener Stadtteil Rheindorf ist es am Freitagabend (27. Oktober 2023) zu einem Tötungsdelikt gekommen. Nach Informationen der Polizei wurde eine schwangere Frau auf offener Straße mit Stich- und Schnittverletzungen tödlich verletzt. Leverkusen: Schwangere auf offener Straße getötet – Freund festgenommen Der Freund der 35-Jährigen wurde festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Das teilte die Kölner Staatsanwaltschaft am Montag (30.

Bei der Tatwaffe soll es sich um ein Küchenmesser handeln. Die 35-Jährige wie auch ihr ungeborenes Kind starben noch am Tatortan der Ilmstraße. Die Tat hatte sich gegen 20.53 Uhr ereignet. Anwohnerinnen und Anwohner hatten laute Hilfeschreie gehört und daraufhin den Notruf gewählt. Hier an unserer EXPRESS.

Nordrhein-Westfalen: Schwangere erstochen: Freund in UntersuchungshaftAktuelle Nachrichten aus Nordrhein-Westfalen Weiterlesen ⮕

Leverkusen: Schwangere Frau durch Messerstiche getötetWeiterhin unklar ist das Motiv des 34-jährigen Leverkusen ers, der sich nach einem tödlichen Angriff auf eine schwangere Frau (35) aus Köln in Rheindorf der Polizei gestellt hat. Der in Haft befindliche Mann schweigt. Weiterlesen ⮕

Schwangere Frau in Leverkusen getötet: Verdächtiger festgenommenDie Polizei hat einen 34-jährigen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, eine schwangere Frau in Leverkusen auf offener Straße mit einem Messer attackiert zu haben. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Weiterlesen ⮕

Schwangere Frau stirbt nach Attacke in LeverkusenEine schwangere Frau ist in Leverkusen nach einer Attacke auf der Straße gestorben. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen und geht von einer Beziehungstat aus. Weiterlesen ⮕

Schwangere Frau in Leverkusen attackiert und getötetEine schwangere Frau ist in Leverkusen auf der Straße attackiert worden und gestorben. Die 35-Jährige erlitt Stich- und Schnittverletzungen und erlag ihren schweren Verletzungen noch am Tatort. Die Mordkommission geht von einer 'Beziehungstat' aus. Weiterlesen ⮕

Schwangere Frau in Leverkusen attackiert und getötetEine schwangere Frau ist in Leverkusen auf der Straße attackiert worden und gestorben. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen und geht von einer Beziehungstat aus. Weiterlesen ⮕