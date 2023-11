Schwachstellen in deutschen Gesundheitsämtern gefährden Datenschutz

Dass Gesundheitsämter hochgradig sensible Daten verarbeiten, dürfte wohl die wenigsten überraschen. Umso schwerer wiegt es, wenn die IT-Systeme dieser Einrichtungen massive Schwachstellen aufweisen, die Datenschutzverletzungen zur Folge haben können. Genau das scheint in vielen deutschen Ämtern aber der Fall zu sein., in dem entsprechende Fälle aus Rheinland-Pfalz geschildert werden. Statt die Sicherheitslücken zu schließen, diskutiere man sie aber lieber weg.

Im Zentrum des Problems steht wohl eine Software namens Mikropro Health. Diese diene als einheitliche Datenverarbeitungsplattform für die Ämter, entspreche nach Meinung von Experten aber nicht dem aktuellen Stand der Technik. Mehrere Sicherheitsprobleme seien im Rahmen einer externen Untersuchung derSo seien etwa Zugangsdaten eines für die Ersteinrichtung der Software vorgesehenen Benutzerkontos einfach im Quellcode hinterlegt. Jeder, der auf den Code zugreifen könne, habe damit potenziell Schreib- und Lesezugriff auf sämtliche Daten von Mikropr

:

COMPUTERBASE: Sicherheitslücken in deutschen GesundheitsämternIn deutschen Gesundheit sämtern gibt es massive Sicherheitslücken in der Software Mikropro Health , die zu Datenschutz verletzungen führen können. Die Ämter diskutieren die Probleme jedoch lieber weg anstatt sie zu beheben.

Herkunft: ComputerBase | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Software-Firma Celonis mit KI-ZukaufMÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Münchner Software-Firma Celonis legt mit einem Zukauf die Basis dafür, dass Unternehmen per Chatbot erfragen können, wo es in ihren Geschäftsprozessen hakt. Celonis gab am Montag

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Software-Firma Celonis mit KI-ZukaufSoftware-Firma Celonis mit KI-Zukauf

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: DDN stellt mit Infinia die nächste Generation von Software-definiertem Storage für KI- und Cloud-Anforderungen vorChatsworth, Kalif. (ots/PRNewswire) - DDN InfiniaTM ist ein neues Storage-Paradigma, das konsequent darauf ausgelegt ist, den Wert heutiger komplexer Workflows durch Mandantenfähigkeit, einfaches Management

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

HEİSE_DE: Squid 6.4 veröffentlicht - Sicherheitsrelevante Fehler behobenDie Entwickler haben die Universal-Web-Caching-Software Squid in Version 6.4 veröffentlicht. Dabei wurden vier sicherheitsrelevante Fehler behoben, von denen einige als kritisch eingestuft werden. IT-Verantwortliche sollten die Aktualisierungen schnell installieren.

Herkunft: heise_de | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Viele Händler erwarten schlechteres Weihnachtsgeschäft als 2022Viele Händler erwarten schlechteres Weihnachtsgeschäft als 2022

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »