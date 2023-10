Schwacher Handel: Dow Jones beendet den Freitagshandel im Minus

Am Freitag tendierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 1,12 Prozent schwächer bei 32.417,59 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 10,385 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,710 Prozent fester bei 33.017,17 Punkten in den Handel, nach 32.784,30 Punkten am Vortag. Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 32.787,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 32.327,20 Punkten erreichte.

Dow Jones-Tops und -Flops Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Intel (+ 9,29 Prozent auf 35,54 USD), Apple (+ 0,80 Prozent auf 168,22 USD), Microsoft (+ 0,59 Prozent auf 329,81 USD), Honeywell (+ 0,53 Prozent auf 177,00 USD) und Cisco (+ 0,37 Prozent auf 51,56 USD).

