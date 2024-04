Schwacher Euro nach starken US-Arbeitsmarktdaten

Euro pas Börse n bleiben am Freitagnachmittag unter Abgabedruck. Der DAX gibt um 1,3 Prozent auf 18.170 Punkte nach, im Tagestief lag er sogar bei 18.088 Punkten. Der Euro -Stoxx-50 reduziert sich um 1,3 Prozent auf 5.007 Punkte. Nach dem ADP-Arbeitsmarktbericht sind auch die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten deutlich besser als erwartet ausgefallen. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 303.000 - die Prognose lag lediglich bei 200.000.

Auch die durchschnittlichen Stundenlöhne stiegen stärker als erwartet. Die Daten spielen den Fed-Falken in die Hände. Am Devisenmarkt fällt der Euro auf 1,0800 Dollar zurück, während die Renditen an den Anleihemärkten anziehen. Zuvor hatten bereits falkenhafte Töne von Fed-Offiziellen die Börsianer aufgeschreck

Euro US-Arbeitsmarktdaten Börse Devisenmarkt Renditen

