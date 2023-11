Schwache Absatzzahlen führen zu Chefwechsel bei Nio Deutschland

Nachdem Nio vor einigen Tagen mit Marius Hayler einen neuen Deutschland-Chef als Nachfolger von Ralph Kranz verkündet hatte, berichtet ein Wirtschaftsmagazin jetzt über Hintergründe des Chefwechsels. Demnach gaben wohl schwache Absatzzahlen den Ausschlag für die Personalentscheidung.Nio gab vergangene Woche bekannt, dass Marius Hayler den Posten des Deutschland-Chefs und damit die Verantwortung für Nios Geschäfte hierzulande zum 1. November übernehme

. Er folgt auf Ralph Kranz, der das Unternehmen zu Ende Oktober „aus persönlichen Gründen und auf eigenen Wunsch“ verließ, so die offizielle Begründung. Das „Manager Magazin“ liefert unter Berufung auf Konzernkreise andere Hintergründe. So soll der schwach anlaufenden Absatz der Hauptgrund für den Chefwechsel gewesen sein. Lediglich 885 Nio-Neuzulassungen registrierte das Kraftfahrt-Bundesamt nach drei Quartalen 2023. Der ehemalige Deutschland-Chef Kranz soll immer wieder Zeit eingefordert haben, um im Herz der westlichen Autoindustrie Fuß fassen zu können, und dabei Insidern zufolge häufiger mit der Europa-Spitze von Nio aneinander geraten sein. „Ralph war nicht überall wohlgelitten“, zitiert das „Manager Magazin“ einen Begleiter. Europa-Chef Chris Chen habe „wohl ein Zeichen setzen“ wollen. Nio wollte sich gegenüber dem Wirtschaftsblatt zu möglichen Differenzen im Management nicht äußern. Die Stimmung in Nios Deutschland-Zentrale in München-Gräfelfing sei angespann

