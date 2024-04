Schusswaffengebrauch bei Autokauf eskaliert: Mann bedroht Polizei mit Pistole

Bei einem Autokauf eskaliert ein Streit . Der Verkäufer ruft die Polizei. Der potenzielle Käufer hat eine Pistole und bedroht die Beamten - die deshalb zur Waffe greifen. Was geschah? Nach dem polizeilichen Schusswaffengebrauch am Bahnhof von Bad Windsheim in Mittelfranken ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft die Hintergründe. Ein 31 Jahre alter Mann hatte am frühen Freitagabend Polizeibeamte mit einer Pistole bedroht, daraufhin feuerten die Beamten.

Der Mann wurde durch einen oder mehrere Schüsse schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei war gegen 17.15 Uhr zum Bahnhof in der Stadt westlich von Nürnberg gerufen worden, weil ein Streit um einen Autokauf eskaliert war. Zwischen dem 31-jährigen Kaufinteressenten und dem 30 Jahre alten Verkäufer kam es offensichtlich auch zu Handgreiflichkeiten

Autokauf Streit Polizei Pistole Schusswaffengebrauch

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



mz_de / 🏆 115. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bad Windsheim: Autokauf in Bayern eskaliert: Mann zieht Waffe und wird von Polizei niedergeschossenWenn die Situation eskaliert und normale Polizeieinheiten an ihre Grenzen stoßen, kommen die Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei zum Einsatz. In allen Bundesländern und beim Bund stationiert, greifen diese hoch spezialisierten Kräfte in extremen Fällen wie Geiselnahmen, Terroranschlägen oder schweren Kriminalfällen ein.

Herkunft: bgland24 - 🏆 102. / 51 Weiterlesen »

Mann bei Streit um Autokauf von Polizei schwer verletztAm Bahnhof von Bad Windsheim in Mittelfranken westlich von Nürnberg ist ein Mann bei einem Streit um einen Autokauf von der Polizei schwer verletzt worden. Der Mann hatte die Beamten mit einer Pistole bedroht, woraufhin die Beamten schossen.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Bad Windsheim: Autokauf in Bayern eskaliert: Mann zieht Waffe und wird von Polizei niedergeschossenWenn die Situation eskaliert und normale Polizeieinheiten an ihre Grenzen stoßen, kommen die Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei zum Einsatz. In allen Bundesländern und beim Bund stationiert, greifen diese hoch spezialisierten Kräfte in extremen Fällen wie Geiselnahmen, Terroranschlägen oder schweren Kriminalfällen ein.

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »

Bad Windsheim: Autokauf in Bayern eskaliert: Mann zieht Waffe und wird von Polizei niedergeschossenWenn die Situation eskaliert und normale Polizeieinheiten an ihre Grenzen stoßen, kommen die Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei zum Einsatz. In allen Bundesländern und beim Bund stationiert, greifen diese hoch spezialisierten Kräfte in extremen Fällen wie Geiselnahmen, Terroranschlägen oder schweren Kriminalfällen ein.

Herkunft: rosenheim24 - 🏆 104. / 51 Weiterlesen »

Bad Windsheim: Autokauf in Bayern eskaliert: Mann zieht Waffe und wird von Polizei niedergeschossenWenn die Situation eskaliert und normale Polizeieinheiten an ihre Grenzen stoßen, kommen die Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei zum Einsatz. In allen Bundesländern und beim Bund stationiert, greifen diese hoch spezialisierten Kräfte in extremen Fällen wie Geiselnahmen, Terroranschlägen oder schweren Kriminalfällen ein.

Herkunft: chiemgau24 - 🏆 50. / 63 Weiterlesen »

Mann bei Polizeieinsatz am Bahnhof Bad Windsheim niedergeschossenEin Mann wurde bei einem Polizeieinsatz am Bahnhof Bad Windsheim niedergeschossen, nachdem ein Autokauf eskaliert war.

Herkunft: chiemgau24 - 🏆 50. / 63 Weiterlesen »