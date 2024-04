Schusswaffenangriff an finnischer Schule: Ein Toter und zwei Schwerverletzte

Nach einem Schusswaffenangriff an einer finnischen Schule ist ein Kind tot, zwei weitere sind schwer verletzt. Der Verdächtige ist ein zwölfjähriger Junge, der festgenommen wurde. Die Polizei hat eine Pistole bei ihm sichergestellt.

Die Schule wurde abgeriegelt und die Schüler wurden in ihren Klassen beaufsichtigt.

Bei Schüssen an einer Grundschule im finnischen Vantaa ist ein Kind gestorben, zwei weitere wurden verletzt. Als mutmaßlicher Täter wurde ein Zwölfjähriger festgenommen.

