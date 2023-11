Schüsse auf Mann in Unterrombach

Am Freitagmorgen um kurz vor 8.45 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass jemand in der Hofherrnstraße in Unterrombach – vermutlich mit einem Luftgewehr – aus dem Fenster eines dortigen Wohnhauses auf einen, im Garten befindlichen, Mann geschossen habe. Dieser Mann wurde jedoch nicht getroffen und blieb unverletzt. Die alarmierte Polizei rückte unverzüglich mit starken Kräften aus und sicherte den Bereich rund um das Wohnhaus großräumig ab

. Die Wohnung, aus der geschossen worden sein soll, wurde im Laufe des Vormittags von Kräften des SEK-BW betreten und durchsucht. Es konnten dort jedoch keine Personen angetroffen werden. Im Rahmen der nachfolgenden Fahndungsmaßnahmen wurde der 54-jährige Wohnungsinhaber kurze Zeit darauf im Bereich der Gartenstraße angetroffen und auf das Polizeirevier Aalen verbracht. Derzeit dauern die polizeilichen Ermittlungen zum Sachverhalt an. Eine Gefahr für weitere Personen bestand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Personen, die das Geschehen beobachtet haben bzw. im Vorfeld entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 zu melden

