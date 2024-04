Schüsse an finnischer Grundschule: Ein Kind tot, zwei schwer verletzt

In einer finnischen Grundschule fallen Schüsse - ein zwölf Jahre altes Kind stirbt, zwei Kinder liegen schwer verletzt im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter: ebenfalls ein Sechstklässler.Bewaffnete Polizisten gehen in der Nähe der Viertola-Schule. Bei dem Vorfall an einer Grundschule in der finnischen Stadt Vantaa nördlich von Helsinki sind Kinder verletzt worden.Eine finnische Schule unter Schock: Am Dienstagmorgen ertönen Schüsse aus einer Grundschule in der Stadt Vantaa nahe Helsinki.

Ein zwölfjähriges Kind stirbt noch vor Ort an seinen Verletzungen, zwei weitere zwölf Jahre alte Schüler liegen mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilt. Der mutmaßliche Täter: ebenfalls ein zwölfjähriger Schüler. Die Behörden wurde gegen 9.00 Uhr Ortszeit alarmiert. Kurz darauf sperrte ein Großaufgebot die Schule und die Umgebung ab. Nach Angaben der Polizei besuchten alle Kinder die sechste Klass

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



szaktuell / 🏆 61. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Finnland: Schüsse in Grundschule – mehrere VerletzteEinsatzkräfte nahmen einen Zwölfjährigen fest, nachdem er mindestens drei Gleichaltrige in einer finnischen Schule mit einer Schusswaffe verletzt hatte. Eines der Kinder starb wenig später.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Kind nach Schüssen in finnischer Grundschule gestorbenNach Schüssen in einer finnischen Grundschule ist ein Kind gestorben. Weitere zwei wurden laut Polizei schwer verletzt. Auch der mutmaßliche Täter sei noch Schüler gewesen.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Kind nach Schüssen an finnischer Grundschule gestorbenNach Schüssen an einer Grundschule nahe Helsinki sind ein Kind getötet und zwei weitere verletzt worden. Was bislang über den Tathergang bekannt ist.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Minderjähriger wurde festgenommen: Zwölfjähriges Kind stirbt nach Schüssen in finnischer GrundschuleDer Vorfall ereignete sich im Vorort Vantaa nördlich von Helsinki. Dort waren am Morgen Schüsse gefallen. Ein mutmaßlicher Täter wurde festgenommen.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Kind nach Schüssen in finnischer Grundschule gestorbenZwei Kinder sind bei Schüssen an einer Grundschule im finnischen Vantaa verletzt worden, ein drittes starb. Auch der mutmaßliche Täter ist noch minderjährig.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Kind nach Schüssen in finnischer Grundschule gestorbenNach Schüssen in einer finnischen Grundschule ist ein Kind gestorben. Weitere zwei wurden laut Polizei schwer verletzt. Auch der mutmaßliche Täter sei noch Schüler gewesen.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »