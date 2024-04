Schüsse am Bahnhof in Bad Windsheim - Eine Person lebensgefährlich verletzt

Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, hat es am Bahnhof im mittelfränkischen Bad Windsheim Schüsse gegeben. Eine Person sei lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Angaben von Polizei pressesprecher Michael Petzold eskalierte am Freitag gegen 17.15 Uhr ein Autokauf auf dem Bad Windsheim er Bahnhof splatz. Unter mehreren Männern sei es zu Handgreiflichkeiten gekommen. Nach ersten Ermittlungen war es der potenzielle Autokäufer, der schließlich eine Schusswaffe zog.

Die hinzugerufenen Streifenpolizisten soll der Mann sofort nach deren Eintreffen bedroht haben. So sei es zu dem polizeilichen Schusswaffengebrauch gekommen. Nach Angaben der 'Deutschen Pressagentur' trafen ihn gleich mehrere Schüsse. Der Mann, dessen Identität bislang unklar ist, schwebt wohl in Lebensgefahr. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er derzeit medizinisch versorgt wird. In einer ersten Meldung war noch von schweren Verletzungen die Red

