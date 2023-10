Schuss ins Herz

zur Nutzung von 'Mein ZDFtivi'*Hinweis: Bitte trage hier die E-Mail-Adresse ein, mit der du dich für dein ZDF-Konto registriert hast.Falls wir die angegebene Email-Adresse kennen, erhältst du in Kürze eine E-Mail von uns mit Infos, wie du dein Passwort zurücksetzen kannst.Du kannst jetzt dein neues Passwort festlegen.Dein Passwort wurde erfolgreich geändert. Du kannst dich ab sofort mit dem neuen Passwort anmelden.

Zuschauer empört über gefährliche Schuss-Aufgabe'Spiele' mit Waffen braucht man in der heutigen Zeit nicht. Echt jetzt? Was ist das denn bitte für ein Bullshit. Ehrlicherweise bin ich nach wie vor kein Fan davon, 'im Spaß' auf jemanden zu schießen. In einer Umfrage fanden 538 von 625 Fans (86,1 Prozent), dass diese Schuss-Aufgabe viel zu heftig und total gefährlich war. Weiterlesen ⮕

Josh Allen - Ein Superstar mit ganz großem HerzDieses Spiel hatte alles zu bieten! Mahomes, Kelce und die Superstars der Kansas City Chiefs waren zu Gast im verschneiten Denver und bekamen ordentlich auf die Wintermütze! Weiterlesen ⮕

Prinz Harrys Herz bricht bei den ersten Worten seines Sohnes ArchieDie ersten Worte von Prinz Archie (4) sorgten bei Prinz Harry nicht nur für Freude, sondern auch für Trauer. Erfahre hier, was der kleine Royal damals sagte und warum es das Herz seines Vaters brach. Weiterlesen ⮕

Tier-Docs – Pfotenhelden mit Herz: Dreharbeiten im Klever TiergartenSat.1 hat für das neue Format „Tier-Docs – Pfotenhelden mit Herz“ im Klever Tiergarten gedreht. Die ersten Folgen sind bereits ausgestrahlt worden. Wie schlagen sich die Mitarbeiter und die tierischen Bewohner? Erfahren Sie mehr über die Dreharbeiten und die Neuanschaffung des Parks. Weiterlesen ⮕

Gesunde Ernährung: Kardiologe gibt Tipps für ein gesundes HerzDr. Stefan Waller (Dr. Heart) gibt Tipps für eine gesunde Ernährung, um das Herz zu schützen. Er empfiehlt die 6:3-Regel und zeigt sechs Lebensmittel, die täglich gegessen werden sollten und drei, die vermieden werden sollten. Weiterlesen ⮕

Das Herz der italienischen Fans schlägt in Misano unüberhörbarBMW-Werksfahrer sagt, dass die italienischen Fans den Motorradrennsport lieben und sie in Misano mit offenen Armen willkommen heißen. Die Strecke ist kurvig und schnell, und BMW hat während der Tests an technischen Details gefeilt. Lesen Sie mehr in Ausgabe 26 der Wochenzeitschrift SPEEDWEEK. Weiterlesen ⮕