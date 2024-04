Schumannfest in Düsseldorf: Jazz, Tango und Hip-Hop

Beim Schumannfest gibt es in Düsseldorf nicht nur Symphoniekonzerte , Liederabende und Kammermusik . Das Programm umfasst diesmal auch Jazz , Tango und Hip-Hop .Improvisation auf der Bühne: Musiker des Stegreif-Orchesters spielen in der Tonhalle.Früher war das so: Es gab Schumann, Schumann, nichts als Schumann. Ab und zu wurden Mendelssohn und Brahms zugelassen. Aber die Leute wollen vornehmlich den aus Zwickau stammenden Romantiker hören, der in der Nervenheilanstalt von Endenich starb.

Als Künstler nur das Reifste: Martha Argerich, Dietrich Fischer-Dieskau, Peter Schreier. Heutzutage wird Schumann radikal verjüngt, vielseitig befragt, auf Reise geschickt. Manchem wird dabei vielleicht schwindlig, aber das Programm des nächsten Schumannfestes zeigt, wie der große Komponist und seine Zeit vielleicht auch Menschen nahegebracht werden können, die von beiden bislang noch wenig gehört habe

