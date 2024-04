Schülerinnen protestieren gegen Genderverbot in Bayern

Als Protest gegen das seit dem 1. April in Bayern geltende Genderverbot an Bayerns Schulen, Hochschulen und Behörden sind zwei Schülerinnen am Mittwoch auf die Fahnenmasten vor der Staatskanzlei in München geklettert. Dort brachten sie ein Banner mit der Aufschrift '*innen' an.

Mit der Aktion wollten sie nach eigenen Angaben 'andere Schüler*innen, Auszubildende und Student*innen auffordern, in Klausuren sowie im Alltag weiter zu gendern, um sich gegen Diskriminierung auszusprechen', wie sie im Anschluss mitteilten. Erst nach rund zwei Stunden wurden die Protestierenden von der Feuerwehr wieder auf den Boden zurückgeholt. Aus der Sicht der beiden Schülerinnen versuche die CSU, mit dem neuen Gesetz Menschen eine Sprache aufzuzwingen, die sie selbst als richtig erachte. Es gehe bei dem Protest nicht in erster Linie darum, alle Menschen dazu zu bringen zu gendern. Wichtig sei es, dass alle Menschen frei darüber entscheiden können, ob sie gendern oder nicht

