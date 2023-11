Schulen ohne feste Leitung: So steht NRW im Bundesvergleich dar

Neben ihrer Leitungstätigkeit würden Schulleitungen weiterhin in Schulklassen unterrichten und dabei „nicht genug“ entlastet werden. „Es ist immer so, dass die Schulleitung mehr Zeitaufwand betreiben muss. Die Arbeitsbelastung ist zu groß“, stellt Finnern klar. „Für viele bedeutet das auf längere Zeit, dass sie ins Risiko gehen zu erkranken. Viele Schulleitungen berichten aufs ganze Jahr gerechnet von einer 50+X-Stunden-Woche.

