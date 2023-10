Schuh-Trends im Herbst 2023: Diese 15 stylischen Boots und Stiefel findest du bei Zara, Mango, H&M & Co.

Kniehohe Stiefel mit breiter Schaftform zeichnen sich als Trend auf der Paris Fashion Week ab. Wir können den It-Style ganz einfach bei H&M für rund 80 Euro nachschoppen.Der Herbst ist da und der Winter naht. Das heißt: Bei Turnschuhe, Loafer & Co. kann uns das Wetter jetzt auch mal in die Quere kommen. Boots und Stiefel müssen her! Zufällig haben wir 15 Modelle gefunden, die gerade besonders heiß gehandelt werden.

Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen: Sehr breite Varianten sind etwas für wahre Fashionistas, für alle anderen gibt es auch reduzierte Varianten – zum Beispiel das Modell von H&M, welches ihr gleich an erster Steller der Bilderstrecke findet.bis fünf Zentimeter, sind seit geraumer Zeit ein großes Ding in der Fashion-Welt. Im Sommer waren es Mules oder Slingback-Pumps, die uns den Kopf verdreht haben.

