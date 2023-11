Schröder glänzt - Mavs verlieren Kleber

Im Rampenlicht der Western Conference stand das Stadtduell in Los Angeles. Lakers und Clippers (beide 3-2) lieferten sich einen Overtime-Thriller, bei dem LeBron James im Alter von 38 Jahren mal wieder so wirkte, als wäre er in den ewigen Jungbrunnen gefallen. Der King wollte nichts von eingeschränkten Spielminuten wissen und war bis zum Schluss (130:125) der Go-to-Guy der Lakers: 35 Punkte, zwölf Bretter und sieben Vorlagen.

Titelverteidiger Denver Nuggets (4-1) erlitt unterdessen eine erste empfindliche Niederlage. Beim 89:110 bei den Minnesota Timberwolves verfehlte Nikola Jokic (25/10/3) bei für ihn ungewöhnlicher schwacher Trefferquote (11 von 23 aus dem Feld) ein Triple-Double, während die T-Wolves (2-2, Anthony Edward mit 24) einmal ihre Ambitionen dick und fett unterstreichen konnten.

Auch Isaiah Hartenstein (sechs Rebounds) ging punktetechnisch mit den New York Knicks leer aus. Der deutsche Center verlor mit seiner Mannschaft 89:95 gegen die Cleveland Cavaliers (beide 2-3).

