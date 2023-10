Schriftstellerin und Holocaust-Überlebende: Janina David ist tot

Es war eine große Sache 1982, als der Westdeutsche Rundfunk ankündigte, die Kindheitserinnerungen von Janina David als achtteilige Serie zu verfilmen. Die US-Serie »Holocaust« und ihre Ausstrahlung im deutschen Fernsehen 1979 hatten große Diskussionen ausgelöst – über die nationalsozialistische Vergangenheit, aber auch über ihre filmische Darstellung.

Für SPIEGEL-Redakteur Klaus Umbach war »Ein Stück Himmel« in seiner Verfilmung mit Dana Vávrová in der Hauptrolle »zu einem poetischen Stück Menschheitsgeschichte geworden, eine Ruhmestat des deutschen Fernsehens«; er zog sie »dem Schauerdrama aus dem amerikanischen Reklame-Kanal« deutlich vor.

Bei Kriegsende kehrte sie erst in ihre Geburtsstadt zurück, folgte dann aber mit dem Wissen, dass sie ihre Eltern nie wiedersehen würde, einem Onkel, der sie 1946 nach Paris mitnahm. Sie blieb dort zwei Jahre, besuchte katholische und jüdische Schulen und arbeitete nebenher bei einer Schneiderin. Danach übersiedelte sie auf Einladung einer Bekannten nach Australien, wo sie rund zehn Jahre lang lebte. headtopics.com

Nach Abschluss ihres Studiums der Psychologie, Geschichte und Sprachen machte Janina David eine Europareise und blieb dabei in London hängen, wo sie von 1958 bis 1978 als Sozialarbeiterin in verschiedenen Londoner Krankenhäusern tätig war.1959 begann sie mit der Niederschrift ihrer Erinnerungen, zunächst jedoch ohne jeden schriftstellerischen Ehrgeiz: »Es war wie der Versuch einer Psychoanalyse, ohne zum Psychiater zu gehen.

Über diese Polenreise veröffentlichte David wenig später einen Artikel im »Guardian«, der ihr zahlreiche Leserbriefe einbrachte. Dadurch ermutigt, bot sie ihr Buchmanuskript einem Verlag an, der 1965 den ersten Band ihrer Autobiografie, »Ein Stück Himmel«, auf den Markt brachte. 1969 folgte der zweite Band unter dem Titel »Ein Stück Erde«. headtopics.com

