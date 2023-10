Herr Kehlmann, der Held Ihres neuen Romans „Lichtspiel“ heißt Georg Wilhelm Pabst und war einer der bedeutendsten Filmregisseure der Weimarer Republik. In den 30er Jahren drehte er in Hollywood, ging aber dann ins nationalsozialistische Deutschland zurück. Wie sind Sie auf diesen Mann gestoßen?

Ich habe die Genialität der alten Stummfilme vor ein paar Jahren bei einem Screening der Bertelsmann-Stiftung von „Das Kabinett des Dr. Caligari“ in New York entdeckt. Ich war vollkommen erschlagen, was das für ein Meisterwerk ist. Von 1920! Ganz am Anfang der Filmgeschichte.

Weiterlesen:

Tagesspiegel »

Schriftsteller Daniel Kehlmann im Interview: „Der NS-Staat war furchtbar, aber auch vollkommen lächerlich“Daniel Kehlmanns neuer Roman erzählt von einem Regisseur, der als Kommunist galt, aber unter den Nazis drehte. Sollte man Künstler verurteilen, die Diktaturen nahestehen? Weiterlesen ⮕

Daniel Röthlin, Unternehmensleiter Ex Libris, im Interview'Online-Shops sichern heute die Bedarfsdeckung. Ein grosses Thema ist die Bedarfsweckung und Inspiration. Daran arbeiten wir täglich.'von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Röthlin, das Buch war einer der Weiterlesen ⮕

Türkisches Leben in Deutschland: Der Schriftsteller Necati ÖziriAls Theaterautor und Dramaturg ist Necati Öziri schon lange erfolgreich. In diesem Herbst hat er seinen Debütroman veröffentlicht. 'Vatermal' ist eine Familiengeschichte über einen Sohn und einen abwesenden Vater, der die Familie allein ließ und in die Türkei zurückkehrte. Weiterlesen ⮕

Denis Scheck über die zehn erfolgreichsten Romane dieser Woche : Grandiose Ränkespiele und Bubblegum-FantasyVon Elke Heidenreich bis Cornelia Funke, von Stephen King bis Daniel Kehlmann: Hier bespricht der Literaturkritiker und ARD-„Druckfrisch“-Moderator in aller Kürze und Schärfe die Top-Ten der „Spiegel“-Bestsellerliste. Weiterlesen ⮕

Denis Scheck über die zehn erfolgreichsten Romane dieser Woche : Grandiose Ränkespiele und Bubblegum-FantasyVon Elke Heidenreich bis Cornelia Funke, von Stephen King bis Daniel Kehlmann: Hier bespricht der Literaturkritiker und ARD-“Druckfrisch“-Moderator in aller Kürze und Schärfe die Top-Ten der „Spiegel“-Bestsellerliste. Weiterlesen ⮕

Loredana über Mutterrolle, Karriereschritte und Partner Karim AdeyemiRapperin Loredana spricht im stern-Interview über eine neue Phase ihres Lebens: neuer Partner, neue Projekte. Weiterlesen ⮕