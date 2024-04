Schönheitsideale in Deutschland: Was empfinden Männer und Frauen als schön?

Laut unserer neuesten repräsentativen Umfrage genießen 59 Prozent der Deutschen den Anblick schöner Menschen im Alltag. Doch was empfinden Männer und Frauen dabei beim anderen Geschlecht als schön? Das haben sie uns ebenfalls verraten…

Schönheit liegt im Auge des Betrachters, sagt man. Und auch die Deutschen können sich nur schwer mehrheitlich auf optische Eigenschaften einigen, die für sie einen schönen Mann oder eine schöne Frau ausmachen. Wobei sich eine Mehrheit aber in unserer neuen repräsentativen Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Norstat in unserem Auftrag durchgeführt hat, die Hand gibt: 59 Prozent genießen den Anblick schöner Menschen im Alltag.

Was sie dabei als schön erachten, scheint sich dabei wegzubewegen von der vollbusigen Frau und dem muskelbepackten Mann: So weisen die aktuellen Schönheitsideale laut den Ergebnissen mit sportlich-schlanker Silhouette beider Geschlechter eher Richtung Androgynität. Der muskelbepackte Mann als Sexsymbol wurde also überholt: Und zwar von einer sportlich-schlanken Figur, die in den Augen von 31 Prozent der Frauen einen schönen Mann ausmacht.

Schönheitsideale Deutschland Männer Frauen Repräsentative Umfrage

